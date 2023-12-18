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Умер бывший участник группы Little Big

112: танцор Дмитрий Красилов умер в Москве

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший танцор музыкального коллектива Little Big, шоумен и актер Дмитрий Красилов, известный как «Пухляш», умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Как отмечает 112, тело Красилова обнаружили в его квартире без признаков жизни. Предварительно, Красилов скончался из-за болезни сердца. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза.

По данным издания, артисту стало плохо 17 декабря вечером. 18 декабря к нему приехал работодатель, но дверь никто не открывал. Ее выломали сотрудники МЧС.

Дмитрий Красилов родился в городе Заринске Алтайского края. С детства он занимался танцами. Он был членом танцевального коллектива «Улыбка», затем музыкального театра «Зазеркалье». В 2016 году артист окончил Алтайский государственный институт культуры в Барнауле.

В 2017 году Красилов появился на проекте «Танцы на ТНТ». Он получил известность после съемок в клипе группы LittleBig Uno. С этой песней коллектив представлял Россию на «Евровидении» в 2020 году.

Красилов также снимался в кино. Он принял участие в таких проектах как «Толя-робот», «Ивановы-Ивановы» и «Дылды».

Ранее умер режиссер Отар Иоселиани.

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