Директор Буйнова рассказал, что следующей жертвой мошенников мог стать Дима Билан

Мошенники вымогали 10 тыс. $ у Сергея Пудовкина — директора певца Александра Буйнова. Представитель артиста сообщил «Газете.Ru», что злоумышленники воспользовались номером телефона исполнителя. Пудовкину отправляли видео-сообщения, где Буйнов говорил, что летит на самолете в Хабаровск и ему нужно получить перевод в криптовалюте.

«Особую тревогу вызывает факт, что Александр действительно летел в Хабаровск. То есть преступники реально владели информацией о его расписании, за ним реально следили и знали местонахождение Александра: прислали видео, якобы из самолета. Два часа назад эта переписка была передана в полицию для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества. Заявление написал Александр Буйнов», — рассказал Сергей Пудовкин.

По словам директора артиста, следующей жертвой мошенников стал певец Дмитрий Билан — сейчас злоумышленники переименовали аккаунт и представляются его именем.

По данным Telegram-канала Mash, видео, которые мошенники отправляли от имени Буйнова, могли быть сделаны с помощью технологии дипфейк.

Ранее стало известно об ухудшении здоровья Александра Буйнова.