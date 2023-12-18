Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Директор Буйнова рассказал, что следующей жертвой мошенников мог стать Дима Билан

Мошенники вымогали 10 тыс. долларов у директора Александра Буйнова

close
100%
Пресс-служба артиста

Мошенники вымогали 10 тыс. $ у Сергея Пудовкина — директора певца Александра Буйнова. Представитель артиста сообщил «Газете.Ru», что злоумышленники воспользовались номером телефона исполнителя. Пудовкину отправляли видео-сообщения, где Буйнов говорил, что летит на самолете в Хабаровск и ему нужно получить перевод в криптовалюте.

«Особую тревогу вызывает факт, что Александр действительно летел в Хабаровск. То есть преступники реально владели информацией о его расписании, за ним реально следили и знали местонахождение Александра: прислали видео, якобы из самолета. Два часа назад эта переписка была передана в полицию для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества. Заявление написал Александр Буйнов», — рассказал Сергей Пудовкин.

По словам директора артиста, следующей жертвой мошенников стал певец Дмитрий Билан — сейчас злоумышленники переименовали аккаунт и представляются его именем.

По данным Telegram-канала Mash, видео, которые мошенники отправляли от имени Буйнова, могли быть сделаны с помощью технологии дипфейк.

Ранее стало известно об ухудшении здоровья Александра Буйнова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами