Появились подробности о состоянии Александры Пахмутовой после госпитализации

Композитор Александра Пахмутова, которая была госпитализирована в инфекционное отделение больницы в Москве, чувствует себя лучше, ее уже выписали домой. Об этом kp.ru рассказал директор культурного фонда Пахмутовой Евгений Малышко.

«Ее могли бы выписать еще на прошлой неделе, самочувствие позволяло, но врачи решили подстраховаться и подождать понедельника. Александра Николаевна уже дома. Она не знала, какой ажиотаж вызвала ее госпитализация, конечно, не читала сообщения СМИ. Когда мы ей обо всем рассказали, искренне была удивлена», — отметил Малышко.

По его словам, композитора удивило то, что людей «больше интересуют болячки, чем музыка, песни», которые она написала. Директор фонда Пахмутовой добавил, что она вскоре начнет заниматься подготовкой своего юбилейного концерта. В планах у нее выступить в Волгограде и Москве.

11 декабря сообщалось, что 94-летняя народная артистка СССР Александра Пахмутова попала в больницу с жалобами на боль в горле, кашель и высокую температуру. Telegram-каналы писали, что у нее выявили коронавирусную инфекцию. Telegram-канал 112 позже сообщил, что композитор лечится в одной из ведомственных клиник из-за воспаления легких.

Ранее Марат из «Слова пацана» записал видео на фоне слухов о госпитализации.