Прилучный спел песню Абдулова в фильме «Новогодний шеф»

В российский прокат вышла праздничная комедия режиссера Василия Ровенского «Новогодний шеф» с Павлом Прилучным и Зоей Бербер в главных ролях. Дистрибьютором фильма стала кинопрокатная компания «Наше кино», производством занималась студия «Кинофирма».

По сюжету владелец модного ресторана Виктор (Прилучный) готовится к празднованию новогодней ночи. Но под Новый год из заведения начинающего ресторатора уходит шеф-повар со всей командой, и спасти положение должна Олеся (Зоя Бербер), владелица кухни на дому в подмосковном поселке, которая пробуждает у людей добрые воспоминания своими блюдами.

В фильме есть сцена, где герой Павла Прилучного исполняет песню на фортепиано для гостей ресторана. Эту сцену записывали вживую.

«Песню «Представь себе» когда-то исполнял Александр Абдулов и для меня большая честь замахнуться на эту известную композицию. Сомневаюсь, что у меня получилось, как у Абдулова, но, надеюсь, зрителям понравится», — говорит Прилучный.

Также в фильме снялись Аристарх Ливанов, Ольга Волкова, Илья Любимов, Андрей Ургант, Владислав Миллер, Юлия Сулес, Кристина Корбут, Ирина Темичева, Павел Ворожцов, Дарья Урсуляк, Ирина Ракшина и другие.

После премьеры «Новогодний шеф» поднялся на пятое место по кассовым сборам в российском прокате.

Ранее первый сезон сериала «Букины» вышел на экраны.