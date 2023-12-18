Известный французский бренд внес Киркорова в черный список за поддержку Путина

Певец Филипп Киркоров признался в YouTube-шоу «Завтрак со звездой», что французский дом моды Balenciaga внесли его в черный список.

Киркоров заявил, что Balenciaga отказалась продавать ему свою одежду и аксессуары из-за поддержки президента России Владимира Путина.

«Моему стилисту звонят из Монако. Девочка дрожащим голосом говорит: «Мы, к сожалению, больше не можем продавать вещи господину Киркорову». Из-за того, что господин Киркоров». «Ой, а что случилось?» «Из-за того, что он поддерживает режим, остался в России, поддерживает президента Путина», — рассказал артист.

Киркоров отметил, что пытался купить одежду Balenciaga в Дубае, но не смог. Однако исполнитель не сильно расстроился из-за отказа. По его мнению, найдутся другие бренды и дизайнеры, которые будут продавать ему свои вещи.

«Начали пробивать и говорят: «Мы не можем вам продать, тут красный флажок. Может, кто-то с вами есть, кто может купить?» У меня были люди с собой, но я говорю: «Не надо, проживу без вашей сумочки». И понял, что сигнал по всему миру», — поделился певец.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что намерен судиться с Balenciaga из-за этой ситуации. Юрист сравнил этот случай с ситуацией, когда человеку, похожему на еврея, отказали в продаже книги в Берлине 1935 года.

«Мы будем бороться с Balenciaga? Обалдеть», — отметил Киркоров.

Ранее Филипп Киркоров появился на публике без лицевой повязки на фоне слухов о пластике.