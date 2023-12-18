В России появится первая премия в области музейного дела

В России появится первая Национальная премия в области музейного дела. Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова на сессии проекта «Музейные маршруты России» в Москве, передает «Российская газета».

«Мы учредили первую в России Национальную премию в области музейного дела имени Д. С. Лихачева. Награда станет ежегодной, а ее вручение — доброй традицией чествования кропотливого труда музейщиков», — сказала она.

Любимова уточнила, что на премию заявки смогут подать, и небольшие краеведческие музеи, и федеральные большие учреждения. Награждать будут директоров и хранителей, реставраторов и экскурсоводов.

«Каждый представитель музейной отрасли вносит неоценимый вклад в сохранение культурного наследия России. И мы хотим отметить значимость этого труда», — сказала Любимова.

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