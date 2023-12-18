Актер, сыгравший соседа Букиных в «Счастливы вместе» рассказал, почему не снимался в продолжении сериала

Российский актер Павел Савинков, исполнивший роль соседа семьи Букиных в ситкоме «Счастливы вместе», рассказал «Газете.Ru», что картина была большой частью его жизни, поэтому он планирует смотреть продолжение сериала. Актер предположил, что его не пригласили на съемки «Букиных» из-за сценарной идеи.

«Мне очень интересно, что получилось. Это была достаточно большая часть моей жизни. Мне интересно, как дальше будет развиваться. Не расстроился (что не пригласили сниматься в продолжении – Газета.Ru), мне кажется, это естественный ход событий. Это нормальная работа, предложение поступает — ты его рассматриваешь, принимаешь. Если не поступает, соответственно, не рассматриваешь. Все естественно, все нормально. Я думаю, что это, скорее всего, сценарная идея, сценарный ход. Наверное, какие-то были аргументы в пользу этого. В этом смысле, я думаю, можно доверять и сценаристам, и продюсерам. Это не просто так было «давайте не позовем». Я думаю, в этом была какая-то мысль», — сказал он.

По словам Савинкова, должно сложиться много факторов, чтобы продолжение сериала повторило успех «Счастливы вместе».

«Должно сложиться очень много обстоятельств, какое-то точное попадание во время, в зрителя. Не знаю, тут не угадаешь. Мне кажется, это лотерея во многом. Я уверен, что там много усилий и таланта вложено. Очень много примеров того, что какие-то замечательные вещи проваливаются в прокате. Поэтому тут не угадаешь, но я желаю, чтобы все получилось», — заключил он.

18 декабря на телеканале ТНТ выйдет продолжение завершившегося десять лет назад российского сериала «Счастливы вместе» под новым названием «Букины». Основной актерский состав картины не изменился, главные роли исполнили Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. При этом в съемках продолжения сериала не приняли участия актеры, игравшие соседей Букиных: Юлия Захарова и Павел Савинков.

Ранее блогер Саша Стоун заявил, что его неожиданно позвали на съемки сериала «Букины».