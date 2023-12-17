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Миронов рассказал, почему Орбакайте не разговаривала с ним неделю после знакомства

Актер Евгений Миронов заявил, что спутал Орбакайте с Ветлицкой при знакомстве

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Евгений Миронов признался в программе «Синяя птица», что певица Кристина Орбакайте обиделась на него после знакомства.

Миронов познакомился с Орбакайте в 1993 году на съемках фильма «Лимита». Актер признался, что не знал, как подойти к певице. Он решил представиться большим фанатом артистки, однако спутал ее с Натальей Ветлицкой.

«Думаю: «Как же мне к ней подлизаться?» Надо же какие-то партнерские отношения наладить. И тут говорю: «Слушайте, я вообще ваш большой поклонник. Мне так нравится ваша песня». Она спрашивает: «Какая?» Говорю: «Посмотри в глаза, я хочу сказать». <…> С тех пор неделю Кристина со мной не разговаривала», — вспомнил артист.

22 ноября 2023 года стало известно, что Кристину Орбакайте вернули на российское ТВ. Исполнительница опубликовала трейлер нового сезона сериала «Тест на беременность», который вышел 27 ноября на Первом канале.

В декабре Telegram-канал Mash сообщил, что Орбакайте, которая недавно вернулась в Россию, уедет обратно в США. По данным издания, артистка уже купила билеты и отправится к семье за границу после того, как споет на новогодних корпоративах. Отъезд в Америку должен состояться как минимум до конца февраля и позиционируется как отпуск.

Ранее внук Пугачевой уехал из США.

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