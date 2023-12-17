Михаил Шуфутинский отпразднует Новый год за границей

Певец Михаил Шуфутинский рассказал, что проведет Новый год за границей. Об этом сообщает Prozvezd.

Шуфутинский отметит праздник на Мальдивах вместе с женой Светланой и друзьями. Артист уточнил, что обычно проводит 1 января только супругой, но ему интересно «попробовать что-то новое».

«Я же — человек весьма консервативный. Привыкаю к одним и тем же местам. Там, где мы отдыхали несколько лет подряд, очень хорошие виллы и мало народа. Нам там очень нравилось! И мы думали полететь туда снова. Даже билеты купили, от которых в конечном итоге вынуждены были отказаться», — поделился певец.

Шуфутинский добавил, что никогда не считает деньги. Более того, он призвал других отказаться «от этой привычки» в 2024 году.

В октябре Шуфутинский заявил, что уехавших из России людей ничего хорошего не ждет. Шансонье считает, что «примитивные люди» будут трудиться на простых работах, а кто «поумнее и чуть образованнее», поймет, что «пытались уехать от самих себя».

Шуфутинский отметил, что эмигрировавших можно понять. По его мнению, многие просто испугались. Артист считает, что стоит пойти навстречу и «попробовать простить» тех, кто уехал, но «не поливает грязью» Россию.

Ранее Шуфутинский рассказал, почему не хочет виллу на Мальдивах.