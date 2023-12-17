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Виктория Боня рассказала о своих предках: «Китайская кровь»

Блогерша Виктория Боня заявила, что у нее в роду есть китайцы

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Victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой», что у нее в роду были китайцы.

Боня заявила об этом в разговоре, почему сделала пластическую операцию. По словам телеведущей, она всю жизнь мечтала, что у нее были немного восточные глаза.

«При этом у меня есть китайская кровь. Ты не поверишь, у нас в пятом поколении есть китайцы. Я жила в Забайкалье. У нас там были одни монголы, китайцы. Это правда, это не шутка. Моя тетка, мамина родная сестра, она прямо восточная. У нее восточные глаза», — рассказала блогерша.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также призналась, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

На данный момент Боня встречается с 30-летним предпринимателем Русланом Гасановым. В декабре телеведущая показала видео, на котором хвастается кольцом с бриллиантом, которое подарил ей возлюбленный. Поклонники предположили, что кольцо может быть обручальным.

Ранее стало известно, что Виктория Боня хочет сделать проект с Илоном Маском.

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