Дочь Пригожина о работе таксисткой: «Платят мало»

Дочь продюсера Иосифа Пригожина, модель Даная Пригожина призналась в шоу «Ты не поверишь!», что подрабатывает таксисткой.

Пригожина объяснила, что для нее важно иметь собственный доход, несмотря на заработок мужа. Девушка работает с графиком 7/0. По словам дочери продюсера, в такси мало платят, но ей хватает.

«Если я не буду работать, то и денег не будет. Конечно, муж зарабатывает, но… Начинаешь зарабатывать 100 тысяч рублей — мало, хочешь 150, 150 зарабатываешь — мало, хочешь больше», — объяснила Пригожина.

Пригожина 3 марта 2022 года вышла замуж за своего возлюбленного Евгения Ткаченко. 16 августа 2022 года у пары появился на свет сын, которого назвали Даниэлем.

В октябре 2023 года стало известно, что Пригожина перенесла микроинсульт. Причиной ухудшения самочувствия, как заявляет модель, послужили стресс и последствия аварии шестилетней давности. Она призналась, что некоторые люди проявили себя с неожиданной стороны, отвернувшись от нее. По словам дочери продюсера, она извлекла урок из происходящего.

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