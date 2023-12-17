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Рэпер ST рассказал, когда родит его жена

Рэпер ST заявил, что его жена родит в феврале

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Рэпер ST (Александр Степанов) рассказал в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что его жена, блогерша Ассоль Васильева, планирует родить в феврале.

Степанов рассказал, что планирует выступать не только в праздничные дни, но и весь январь. Затем он отвезет супругу в роддом.

«Я стараюсь в Новый год работать. У нас в принципе в семье это общий взгляд на жизнь. В новогоднюю ночь мы будем всей семьей — будет Ассоль, ST, ребенок, которого мы ждем. Отработаем январь и двинемся в роддом», — поделился исполнитель.

Васильева и Степанов поженились в 2015 году, а через шесть лет обвенчались в Грузии в церкви Джвари. Они впервые стали родителями в 2020 году. У них родилась дочь Эстель. В августе блогерша и артист сообщили, что вновь ждут пополнение в семье. У пары должна родиться девочка.

В октябре Васильева призналась, что будет рожать в России. Она заявила, что в этой стране лучшая медицина. По словам модели, других вариантов просто нет. Звезда отметила, что несмотря на беременность, старается сохранять активный образ жизни.

Ранее сын певицы Жасмин сделал предложение возлюбленной.

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