Стас Пьеха объяснил, почему в молодости выступал против творчества бабушки

Певец и жюри шоу «Суперстар» Стас Пьеха в прямом эфире рассказал, почему в молодости протестовал против творчества своей бабушки Эдиты Пьехи.

«Бабушка пела ретро-песни в то время. Я, как протестующий подросток, не слушал их. У нас за столом нельзя было петь никаких песен, кроме бабушкиных», — вспомнил Пьеха.

При этом артист уточнил, что со временем его мнение о творчестве знаменитой родственницы изменилось. Поводом для подобных рассуждений стало выступление участника телешоу Алексея Гомана, который исполнил трек «Алешкина любовь» группы «Веселые ребята». Критик Сергей Соседов оценил выступление конкурсанта в один балл, так как счел этот трек не очень актуальным в современном обществе.

«Неделю назад ты его ругал за то, что ему есть, где плавать в музыке!» — возмутилась ведущая программы Лолита Милявская.

Ранее Лера Кудрявцева в шутку обиделась на Глызина на шоу «Суперстар».