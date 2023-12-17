Группа «Три дня дождя» отказалась выступать в Архангельске из-за «разочарования в слушателях»

Группа «Три дня дождя» заявила, что не вернется в Архангельск после неудачного концерта. Об этом солист коллектива Глеб Викторов заявил в Telegram-канале.

«Мы приняли коллективное решение больше никогда не выступать у вас в городе. Грустно, конечно, но это полнейшее разочарование в людях, в слушателях и в адекватности», — написал музыкант.

Викторов пояснил, что одна из слушательниц, которая стояла прямо у сцены, кричала во время концерта название песни «Отпускай». По словам музыканта, его взбесило поведение фанатки.

«Я хотел взорваться. Я говорю: «Окей, мы споем «Отпускай» и пойдем домой, потому что она последняя по списку», — отметил артист.

По словам Викторова, он спросил у зала, готовы ли они услышать последнюю песню «Отпускай» — примерно 600 человек ответили согласием, в то время, как всего площадка вмещала в себя 2 тысячи человек.

«Грубо говоря, это можно интерпретировать как: «Спойте «Отпускай» и уходите домой. Те 5 песен, что у вас остались, нам не интересны», — подчеркнул Викторов.

Музыкант отметил, что после концерта пошел в гримерку и сломал стену. Он признался, что расплакался, а коллектив пытался его успокоить.

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