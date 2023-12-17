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Стали известны подробности избиения фанатки на концерте Гуфа

Избитая на концерте Гуфа девушка рассказала, что инцидент случился в VIP-зоне

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Антон Волков/РИА Новости

Фанатка рэпера Гуфа София, которая получила перелом кости лица и черепно-мозговую травму на концерте, поделилась подробностями инцидента. Ее слова передает Life со ссылкой на Shot.

Девушка заявила, что пошла на выступление Гуфа вместе с подругой — они сидели в VIP-зоне. По соседству от них располагался мужчина в компании спутницы и друга. Изначально нападавший косился на девушек, а в какой-то момент начал грубить Софии и ее подруге и попросил «не тереться об него».

За 20 минут до окончания концерта мужчина начал уходить, но перед уходом он выбил из рук девушек телефоны и ударил Софию. Слушательница призналась, что успела заснять своего обидчика на телефон.

Shot подчеркивает, что сейчас полиция разыскивает нападавшего.

Накануне сообщалось, что Гуф отыграл концерт в Москве, который был под угрозой срыва. На мероприятии Долматов признался, что концерт произошел «спонтанно» — на нем рэпер исполнил композиции из нового альбома, посвященные периоду разрыва отношений с Юлией Королевой.

Во время концерта Долматов также вспомнил о своей сестре, которая была против выступления рэпера. Он публично передразнил девушку и назвал ее «бедной-несчастной сестрой».

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