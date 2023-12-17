Пин из «Смешариков» сыграл хранителя леса в кавере песни «Короля и Шута»

Мультфильм «Смешарики» вместе с российской пауэр-метал-группой «Эпидемия» создали кавер на композицию «Лесник» коллектива «Король и Шут». Ролик опубликован на YouTube.

«В альтернативной реальности легендарным лесником становится смешарик Пин, а загадочному путнику приходится столкнуться вовсе не с волками», — отмечают создатели.

В ролике изобретатель-самоучка Пин показывает путнику железных роботов и угощает ледяным пломбиром.

«На улице темнело, сидел я за столом / Пингвин сидел напротив, болтал о том о сем / Что нет у них в долине ромашковой врагов / Но вот железный няня не любит чужаков», — поется в куплете.

Большинству слушателей понравился эксперимент «Смешариков» и «Эпидемии».

«Нет, я хочу посмотреть в глаза человеку, которому пришло в голову совместить «Эпидемию», КиШа и «Смешариков». Посмотреть в глаза и крепко обнять»; «Ждем «Прыгну со скалы» в исполнении Бараша»; «Это просто отвал башки. Людям, которые это сделали, низкий поклон!» — написали в комментариях.

12 октября 2023 года в прокат вышел анимационный альманах «Смешарики снимают кино» — сборник из четырех короткометражек, «созданных» героями мультфильма. Саундтреком финальной ленты в жанре фэнтези стала песня «Таверна» в исполнении экс-участника группы «Король и Шут» Андрея Князева. В интервью «Газете. Ru» музыкант рассказал о записи трека, любимых мультфильмах и увлечении 3D-графикой.

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