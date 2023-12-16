Директор Ваенги рассказал, состоится ли концерт в Кремле после потери сознания

Певица Елена Ваенга выступит на запланированном на 16 декабря концерте в Государственном Кремлевском дворце. Об этом заявил технический директор артистки Александр Дробыш в разговоре с ТАСС.

«Все в силе, все будет», — подчеркнул Дробыш.

По данным Telegram-канала Mash, 15 декабря вечером эстрадная певица Елена Ваенга потеряла сознание во время своего выступления в Театре на Малой Бронной. По информации канала, там она играла одну из ролей в спектакле «Слава. Молодость». Врачи на месте оказали ей первую помощь. При этом Telegram-канал Baza сообщил, что Ваенга не играла в спектакле, а была в театре в качестве зрителя.

При этом художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов в беседе с «Газетой.Ru» опроверг информацию о том, что певице Елене Ваенге стало плохо во время игры в его спектакле. Он назвал «чушью» подобные слухи.

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