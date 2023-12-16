Брат Никиты Джигурды рассказал, как воспитал детей своей супруги

Певец Сергей Джигурда, брат актера Никиты Джигурды, рассказал, как воспитал детей своей супруги Людмилы Татаровой от актера Дениса Матросова. Его интервью «Центральному телевидению» цитирует «Стархит».

С 24-летними Юрием и Владимиром Матросов не общается, установления отцовства Татарова добиваться не стала.

«Они выросли и стали называть меня папой. Ну, а как?! Мне кажется, для ребенка важно, чтобы мужчина любил их мать. Чтобы это было видно и понятно», — сказал он.

Джигурда уточнил, что у детей был прочерк в графе «отец», и в загсе он заявил, что является их отцом.

«Мне их даже усыновлять не пришлось», — сказал он.

Недавно экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина призналась, что ее жизнь поделилась на две части после появления приемных детей.

Ранее актер Михаил Боярский признался, что на съемках «Трех мушкетеров» охранял Алферову.