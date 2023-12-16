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Брат Никиты Джигурды рассказал, как воспитал детей своей супруги

Брат Никиты Джигурды Сергей рассказал о воспитании усыновленных детей

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sergeydzhigurda/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Сергей Джигурда, брат актера Никиты Джигурды, рассказал, как воспитал детей своей супруги Людмилы Татаровой от актера Дениса Матросова. Его интервью «Центральному телевидению» цитирует «Стархит».

С 24-летними Юрием и Владимиром Матросов не общается, установления отцовства Татарова добиваться не стала.

«Они выросли и стали называть меня папой. Ну, а как?! Мне кажется, для ребенка важно, чтобы мужчина любил их мать. Чтобы это было видно и понятно», — сказал он.

Джигурда уточнил, что у детей был прочерк в графе «отец», и в загсе он заявил, что является их отцом.

«Мне их даже усыновлять не пришлось», — сказал он.

Недавно экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина призналась, что ее жизнь поделилась на две части после появления приемных детей.

Ранее актер Михаил Боярский признался, что на съемках «Трех мушкетеров» охранял Алферову.

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