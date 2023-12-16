Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Картину «Христос во гробе» Брюллова впервые покажут публике

Картину Брюллова «Христос во гробе» впервые представят публике в Русском музее

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Картину «Христос во гробе» работы Карла Брюллова впервые покажут публике в Русском музее в рамках экспозиции, приуроченной к 225-летию художника. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Брюллов — это один из крупнейших русских гениев и русских художников. Брюллов входит в число наших русских живописцев, которые входят в мировой шорт-лист», — сказала глава музея Алла Манилова, назвав показ картины сенсацией мирового значения.

Выставка »Великий Карл. К 225-летию со дня Рождения К.П. Брюллова» пройдет в Михайловском замке в конце 2024 года. В экспозицию войдут около 300 произведений живописи и графики Брюллова из коллекции Русского музея и ведущих музеев страны.

Картину «Христос во гробе» изъяли у коллекционера из Германии Александра Певзнера в марте 2003 года в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Он перевез ее через границу РФ, однако не задекларировал.

В 2016 году работа вошла в состав Музейного фонда по инициативе Государственного Русского музея. Президиум Верховного суда РФ 14 июня 2017 года постановил вернуть картину коллекционеру, но в 2019 году Верховный суд отказался от возврата.

Накануне считавшуюся с 1990-х годов утерянной картину итальянского художника Сандро Боттичелли обнаружили на юге Италии в доме ее официальных хранителей.

Ранее стало известно, что выставка советской живописи «Свет и воздух» откроется в Петербурге.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами