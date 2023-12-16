Картину «Христос во гробе» Брюллова впервые покажут публике

Картину «Христос во гробе» работы Карла Брюллова впервые покажут публике в Русском музее в рамках экспозиции, приуроченной к 225-летию художника. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Брюллов — это один из крупнейших русских гениев и русских художников. Брюллов входит в число наших русских живописцев, которые входят в мировой шорт-лист», — сказала глава музея Алла Манилова, назвав показ картины сенсацией мирового значения.

Выставка »Великий Карл. К 225-летию со дня Рождения К.П. Брюллова» пройдет в Михайловском замке в конце 2024 года. В экспозицию войдут около 300 произведений живописи и графики Брюллова из коллекции Русского музея и ведущих музеев страны.

Картину «Христос во гробе» изъяли у коллекционера из Германии Александра Певзнера в марте 2003 года в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Он перевез ее через границу РФ, однако не задекларировал.

В 2016 году работа вошла в состав Музейного фонда по инициативе Государственного Русского музея. Президиум Верховного суда РФ 14 июня 2017 года постановил вернуть картину коллекционеру, но в 2019 году Верховный суд отказался от возврата.

Накануне считавшуюся с 1990-х годов утерянной картину итальянского художника Сандро Боттичелли обнаружили на юге Италии в доме ее официальных хранителей.

Ранее стало известно, что выставка советской живописи «Свет и воздух» откроется в Петербурге.