Названа стоимость выступления комика Слепакова в России

Комик и бард Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) ожидает от заказчиков выступлений в России перелет бизнес-классом из Тель-Авива в Москву, личную охрану, а также удлиненную версию автомобиля представительского класса. Гонорар за 40-минутное выступление должен составлять €50 тыс., сообщает RT.

Кроме того, исполнителю важно, чтобы водитель автомобиля соблюдал тишину всю поездку. При этом в райдере отмечается, что за пределами СНГ предпочтительнее, чтобы он не был русскоговорящим. Проживать комик согласен в лучшей гостинице города, в люкс-номере с кроватью размера кинг-сайз, сообщает источник.

В 2022 году Слепаков переехал с семьей в Израиль и сообщил, что больше не планирует возвращаться в Россию. Позже комик был включен в реестр иноагентов. Он обратился в суд с иском и требованиям снять с него этот статус, но ему было отказано.

Известно, что после переезда юморист продал свою недвижимость в Москве. Элитные апартаменты актера находились рядом с парком «Музеон». Специально для продажи комик зарегистрировал ИП «Слепаков» с видом деятельности — «покупка и продажа собственного недвижимого имущества».

Ранее комик Семен Слепаков спел свою версию песни SHAMAN, назвав себя нерусским.