Муж певицы Ханны рассказал, когда она родит в России

Продюсер Пашу (Павел Курьянов) заявил «Газете.Ru» во время форума «Big beauty boss», что негативно воспринял критику в адрес своей супруги Ханны. Ранее певицу осудили в соцсетях за то, что она объяснила «патриотизмом» роды второго ребенка не в Майами, а в Дубае. По словам Пашу, фрагмент из интервью в Telegram-каналах расфорсили «за деньги».

«Люди недобросовестные взяли, вырезали кусок, за деньги расфорсили по телеграм-каналам это видео. Как тут можно относиться? Считаю, что это нечестно», — сказал он.

Курьянов добавил, что следующего ребенка его жена может родить в России, если здесь будет «тепло».

«Мы рожаем в России или в другой стране не из-за того, что мы относимся как-то к чему-то, просто мы любим рожать там, где тепло. Если Ханна будет беременна, когда здесь будет лето, и мы сочтем, что нам комфортно, возможно, будем рожать здесь», — пояснил он.

Критика на певицу Ханну обрушилась после ее слов в интервью Алене Жигаловой о том, что она патриот, и по политическим соображениям решила рожать второго ребенка не в США, а в Арабских Эмиратах.

Ханна замужем за продюсером Павлом Курьяновым, с которым впервые встретилась в 2010 году в Турции, где гендиректор лейбла Black Star находился на отдыхе, а певица участвовала в конкурсе Miss Kemer International. Пара поженилась в 2015 году, у них двое детей: пятилетняя Адриана и девятимесячная Камилла. Старшего ребенка звезда рожала в Майами, а младшего — в Дубае.

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