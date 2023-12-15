«Бог им судья»: звездный хирург Хайдаров заявил, что не ссорился со Славой

Звездный хирург Тимур Хайдаров заявил «Газете.Ru», что не конфликтовал с певицей Славой (настоящее имя – Анастасия Сланевская), обвинившей его в неудачной пластике груди. Он отметил, что никогда не говорил ни про кого плохо и реагировать на критику «каждого» не собирается.

«А я ни с кем не конфликтовал. Разве вы видели, чтобы я кого-то полоскал? Или про кого-то плохо говорил? Я что, буду реагировать на каждого, кто про меня говорит хорошего, сомнительного или плохого? Считают, Бог им судья, и жизнь их. Я ни с кем не ругался, чтобы с кем-то мириться. У меня все хорошо, мы работаем, растем, развиваемся», — сказал он.

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства грудь стала ассиметрична, остались «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявлял «Газете.Ru», что певица не соблюдала рекомендации по уходу за швами после операции.

Певица Любовь Успенская поддержала Славу, заявив, что тоже осталась недовольна результатами операции у Хайдарова. После еще 52 девушки подписали коллективное письмо против хирурга.

Ранее Хайдаров анонсировал «кардинальные изменения» во внешности Филиппа Киркорова.