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Филипп Киркоров меняет внешность к своему весеннему шоу

Хирург Хайдаров: Филипп Киркоров готовит кардинальные изменения во внешности

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«Газета.Ru»

Звездный хирург Тимур Хайдаров рассказал «Газете.Ru», что Филипп Киркоров может прикрывать свое лицо из-за флюса. При этом Хайдаров отметил, что артиста ждут кардинальные изменения во внешности. Увидеть итоговый результат изменений Киркорова можно будет во время его весеннего шоу.

«Вы скоро все узнаете. Мы говорили, что у нас будут скоро еще кардинальные изменения. Вам все сразу расскажи и выложи. Скоро все все узнают. Если быть точным, 30 апреля у него будет выступление в Crave шоу. Там все увидят всю красоту, над которой мы работали, которую мы создавали. А проделана, на самом деле, большая работа, и будет еще несколько таких вишенок. Даже люди, которые знают его давно, даже они скажут «вау», — сказал Хайдаров во время форума «Big beauty boss».

Слухи о том, что Филипп Киркоров сделал очередную пластическую операцию, появились в СМИ после того, как артист посетил гастрономический мюзикл «Москва слезам не верит» с черной повязкой на лице, которую он все время поправлял. Сам Киркоров ответил на слухи фразой «все натуральное».

Ранее Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую.

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