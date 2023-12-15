Адвокат семьи Шатунова поделился подробностями суда с Разиным

Адвокат семьи экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Сергей Васильев заявил в беседе с aif.ru, что очередной суд против продюсера Андрея Разина пройдет в Сочи.

«Крайнее заседание суда состоялось в Ставрополе 4 декабря в открытом режиме. На нем было принято решение, что дальнейшее рассмотрение дела будет проходить в Сочи, поскольку именно там зарегистрирован соответчик Разина — Руслан Филатов», — пояснил защитник.

Васильев добавил, что Филатов — бывший водитель продюсера. Он также обвинил Разина в том, что тот распространяет недостоверную информацию о суде в своих соцсетях. Адвокат опроверг слова продюсера о том, что суд якобы отклонил иск вдовы Шатунова Светланы и отметил, что следующее заседание состоится. Оно, вероятно, пройдет уже в новом году.

В ноябре сообщалось, что Разин неоднократно заявлял о своих правах на песни, однако не предоставил никаких доказательств в суде.

«Сейчас наследники полагают, что господин Разин своими действиями нарушает их права и незаконно пользуется правами на исполнение этих песен, на передачу этих песен, в частности американской компании World Media Alliance Label inc.», — отмечал адвокат Шатуновых.

В 2022 году Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске оставил в силе решение присвоить авторские права на песни группы «Ласковый май» Юрию Шатунову — теперь права на композиции коллектива принадлежат семье певца. Разин все еще пытается обжаловать решение в Верховном суде РФ.

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