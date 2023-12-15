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«Не ради себя»: Соседов осудил Разину за слова о концертах в зоне СВО

Критик Сергей Соседов заявил, что Светлану Разину не ждут в горячих точках

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Телеканал «НТВ»

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru заявил, что осудившую концерты в зоне СВО Светлану Разину не ждут в горячих точках.

«Туда нужно ехать с ощущениями сопричастности, ради солдат, своей Родины, а не ради себя. Поэтому если Светлана Разина не желает давать концерты в зоне СВО, то и не нужно. <...> К счастью, у нас есть множество прекрасных артистов, которые едут туда не за строчкой в биографии, а по зову сердца», — возмутился Соседов.

Он считает, что в такие места не стоит отправлять артистов, которые в первую очередь думают о своем имидже, а не об искренней помощи солдатам. По мнению Соседова, в таком случае концерт в зоне СВО будет не только нескромным, но и даже неприличным.

Накануне Светлана Разина заявила, что не считает героизмом концерты в зоне СВО. По мнению певицы, концерты в зоне СВО с артистами больше напоминают корпоративные мероприятия. При этом артистка призналась, что ей лично предлагали отправиться с концертом в горячую точку, но она отказалась, потому что не считает это правильным.

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