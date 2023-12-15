Зацепин рассказал, как создавалась песня для фильма «Бриллиантовая рука»

Композитор Александр Зацепин считает многострадальной песню «А нам все равно» из фильма «Бриллиантовая рука» режиссера Леонида Гайдая. Этим музыкант поделился в беседе с The Voice.

«У меня сначала получилась другая песня, и стихи Дербенева были другие. Но в итоге она никуда не пошла. Может быть, даже хорошо, что Гайдай дал ее всем послушать — и врагам, и друзьям», — заявил композитор.

Зацепин вспомнил, что мнение первых слушателей композиции разделилось: 50% говорили, что песня хорошая, а остальные 50% называли ее средней. После этого постановщик фильма попросил композитора переписать мелодию.

«Гайдай очень требовательно относился к песням. Он говорил: «Мне надо, чтобы ее не на радио выпускали или на пластинках, а чтобы народ ее пел», — вспомнил Зацепин.

Комедия «Бриллиантовая рука» вышла в апреле 1969 года. В ней снялись такие звезды советского кино, как Юрий Никулин, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Нонна Мордюкова и другие. Композицию «А нам все равно», также известную как «Песня про зайцев», в фильме исполняет Семен Горбунков — герой Никулина — на сцене ресторана.

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