Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Денис Шведов и Кристина Асмус сыграют супругов в спортивной драме «Финал»

Начались съемки спортивной драмы «Финал» с Кристиной Асмус и Денисом Шведовым

close
100%
Service Film Positive Productions

Актеры Денис Шведов и Кристина Асмус сыграют мужа и жену Алекно в спортивной драме «Финал». Об этом пишет «Вокруг-ТВ».

Фильм расскажет о победе российской сборной по волейболу на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Режиссеры Олег и Владимир Пресняковы разделили историю на три сюжетные арки: действие будет разворачиваться в разные временные отрезки жизни тренера сборной Владимира Алекно (Шведов) и его лучших игроков. Зрителям покажут не только личные истории спортсменов, но и драматичный финальный матч между сборными России и Бразилии за первенство на Олимпиаде.

«Это очень важный для меня вопрос в контексте всего фильма, нужно быть максимально правдоподобным и соответствовать тем страстям, которые в действительности происходили на площадке. И, конечно, очень большая ответственность — играть человека, которого знает полстраны и который, слава Богу, живет среди нас», — заявил Шведов.

Лента выйдет в российский прокат в феврале 2025 года. В «Финале» помимо Шведова и Асмус также сыграют Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Игорь Костолевский, Михаил Тройник, Игорь Миркурбанов, Софья Лебедева, Валентина Мазунина и другие актеры.

Ранее Ксения Собчак рассказала о вере сына в Деда Мороза.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами