Денис Шведов и Кристина Асмус сыграют супругов в спортивной драме «Финал»

Актеры Денис Шведов и Кристина Асмус сыграют мужа и жену Алекно в спортивной драме «Финал». Об этом пишет «Вокруг-ТВ».

Фильм расскажет о победе российской сборной по волейболу на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Режиссеры Олег и Владимир Пресняковы разделили историю на три сюжетные арки: действие будет разворачиваться в разные временные отрезки жизни тренера сборной Владимира Алекно (Шведов) и его лучших игроков. Зрителям покажут не только личные истории спортсменов, но и драматичный финальный матч между сборными России и Бразилии за первенство на Олимпиаде.

«Это очень важный для меня вопрос в контексте всего фильма, нужно быть максимально правдоподобным и соответствовать тем страстям, которые в действительности происходили на площадке. И, конечно, очень большая ответственность — играть человека, которого знает полстраны и который, слава Богу, живет среди нас», — заявил Шведов.

Лента выйдет в российский прокат в феврале 2025 года. В «Финале» помимо Шведова и Асмус также сыграют Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Игорь Костолевский, Михаил Тройник, Игорь Миркурбанов, Софья Лебедева, Валентина Мазунина и другие актеры.

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