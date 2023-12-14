Тимати рассказал, за кого проголосует на выборах в 2024 году

Российский рэпер Тимати на выборах в 2024 году планирует голосовать за Владимира Путина, так как считает его сильнейшим лидером. Об этом музыкант рассказал «Газете.Ru» во время открытия фастфуд-проекта Stars Coffee и Domino Pizza. По словам Тимати, благодаря Путину страна стала «сильной» и «независимой».

«Владимир Владимирович Путин. Ничего не меняется. Я на самом деле считаю его сильнейшим лидером и считаю, что России очень повезло. Мы стали сильными, мы стали независимыми, нас пытались всячески сломать самыми серьезными инструментами, финансовыми регулировками, ограничениями и санкциями, и ничего не получилось. Наша экономика не сломалась. Она укрепилась, стала сильнее, объединилась, подсобралась, и внутренний валовый продукт сейчас начинает расти. Я об этом говорил два года назад, тогда надо мной все смеялись. Еще когда все начиналось, я говорил: «Россию ожидает эра сумасшедшего роста. Это будет золотая эра. Она придет через 3-4 года, вы увидите плоды тех процессов, которые запущены сейчас». Это одна из лучших стран в мире по потенциалу роста, по глубине роста и по людям. В России живут офигенные люди. Я каждый день радуюсь, что я родился здесь, а не где-то еще», — сказал он.

В 2018 году Тимати попал в список доверенных лиц Владимира Путина. Артист отметил, что в 2024 году также готов стать доверенным лицом президента, если ему предоставят такую возможность.

«Это зависит не от меня, это зависит от желания оргкомитета администрации президента видеть меня в числе [доверенных лиц]. Если они предоставят такую возможность, то, конечно. Если нет, никак это не поменяет моего отношения. То, что я за него проголосую, – это факт», — пояснил артист.

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