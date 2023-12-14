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«Это бесполезные вещи»: Валерия о подарках близким на Новый год

Певица Валерия заявила, что просто спрашивает о желаемом подарке на Новый год

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Личный архив Валерии

Певица Валерия в интервью PROZvezd рассказала, что раньше часто покупала людям бесполезные подарки на Новый год.

«Я раньше, лет десять назад, очень суетилась по этому поводу. Мне нравился процесс выбора подарков. Я ходила по магазинам, выбирала каждому свой подарок. Но, как правило, потом выяснялось, что это бесполезные вещи. Поэтому сейчас легче отношусь к выбору подарков. Как правило, заранее спрашиваю, что кому нужно», — уточнила Валерия.

При этом исполнительница призналась, что уже давно не строит планы на следующий год. По словам звезды, у нее не получается распланировать даже один день из-за часто меняющихся планов. Валерия пыталась систематизировать свои планы, записывать их на листе. Со временем певица осознала бессмысленность своих поступков и перестала планировать, так как она расстраивается, когда не может выполнить намеченное.

«Но потом поняла, что с моим графиком планировать цели на день невозможно. Потому что сегодня ты можешь быть в Москве, а утром будет 5-часовой перелет в другой город», — посетовала Валерия.

Ранее Валерия рассказала, в какую игру играет с внучкой перед Новым годом.

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