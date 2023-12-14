Глюкоза не смогла вспомнить слова своих песен

Певица Глюкоза призналась в беседе с Telegram-каналом ZHARA MAG, что не помнит слова своих песен.

Глюкоза упомянула это, когда участвовала в викторине издания. Звезда должна была угадать отсылки к песням других артистов. Среди них были тексты композиций Jony и Клавы Коки. Артистка ничего не угадала. Она назвала свои ответы на вопросы «полным провалом».

«У меня вообще амнезия какая-то. Я вообще ничего не помню, кто чего и куда… <…> Вы знаете, это не для меня викторина. Я свои-то слова песен не помню, не то что чужие», — поделилась исполнительница.

В декабре Глюкоза заявила, что присудила бы звание «Артист года» певцу Jony. Артистка призналась, что ей нравятся вокал и выступления коллеги. Она пожалела, что не смогла прийти на его недавний концерт.

Глюкоза добавила, что пока не до конца определилась с планами на Новый год. По словам Глюкозы, она может либо улететь с семьей на Мальдивы, либо остаться в Москве и поработать. При этом певица уточнила, что ненавидит встречать зимний праздник в жарких странах, так как является консерватором и отдает предпочтение привычному снегу и салату «Оливье».

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