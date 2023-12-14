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Иосиф Пригожин выписался из больницы

Продюсер Иосиф Пригожин выписался из больницы

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prigozhin_iosif/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что выписался из больницы.

Пригожин поблагодарил друзей и поклонников за переживания и поддержку, а также врачей за своевременную помощь. На данный момент продюсер находится дома.

10 декабря стало известно, что Иосифа Пригожина госпитализировали. Продюсеру диагностировали пневмонию. Муж певицы Валерии рассказывал, что его легкие поражены на десять процентов из-за болезни. В больнице ему прописали антибиотики, делают капельницы и уколы.

По словам Пригожина, он подхватил вирус, будучи на съемках в Минске. Он назвал себя «дураком», так как не соблюдал дистанцию и не носил маску. Там же заболела телеведущая Лера Кудрявцева.

Кудрявцева была госпитализирована 10 декабря с воспалением легких. Она должна была выступать на торжественной церемонии шоу «Песня года» в Минске, но после прилета почувствовала себя плохо. Звезда рассказывала, что заболела 2 декабря, но не лечилась, так как думала, что все само пройдет. Она жаловалась на слабость и температуру 39°C. 11 декабря стало известно, что телеведущую выписали из больницы в Минске.

Ранее Ирина Безрукова заболела тропической лихорадкой в Таиланде.

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