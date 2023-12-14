Тейлор Лотнер рассказал о вражде с Робертом Паттинсоном

Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер рассказал о том, была ли у него действительно вражда с коллегой по кинофраншизе Робертом Паттинсоном. Его цитирует Page Six.

Сыгравший оборотня Лотнер признался, что надуманное СМИ противостояние между ним и игравшим вампира Паттинсоном задевало его.

«Не скажу за него, но мои чувства, особенно в том возрасте, это ранило. Не могло не ранить, но было тяжеловато», — рассказал он.

31-летний актер вспомнил о встречах с фанатками.

«Было неловко, когда мы вместе выходили к поклонникам, и 10 тысяч девчонок сначала освистывали Роба, а потом приветствовали меня, а после наоборот — освистывали меня и приветствовали Роба, а потом нам как будто надо дружить. Трудно», — рассказал он.

По словам Лотнера, он так и не подружился с Паттинсоном, потому что у актеров разные характеры.

«Глубокой связи между нами не случилось, мы просто очень разные люди», — заключил он.

Накануне режиссерка «Сумерек» Кэтрин Хардвик призналась, что продюсеры могли отказать актеру Роберту Паттинсону в роли вампира Эдварда Каллена в киносаге из-за его внешнего вида.

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