Меньшиков противостоит Янковскому в новом сериале «Прелесть»

Криминальная драма «Прелесть» с Филиппом Янковским и Олегом Меньшиковым в главных ролях выйдет 18 января 2024 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра PREMIER.

Сюжет развернется в одном из провинциальных городов, где еще в советские времена был построен градообразующий аффинажный завод. Однажды 25-летний автоугонщик по кличке «Цыган» встречается с нынешним и бывшим директорами промышленного предприятия, от которых узнает правду о том, что случилось с его отцом на заводе 20 лет назад. Их роли исполнили Янковский и Меньшиков, а Цыгана — Федор Федотов.

«Роль Лешки Цыгана для меня просто подарок. Этот парень — автоугонщик, закрытый, тихий, молчаливый, суровый, всегда в черном. Для меня это совершенно неожиданная роль. Я не ожидал, что в моей жизни случится такое утверждение, и вся работа над этой ролью стала для меня очень важным актерским опытом», — признался Федотов.

Шоу будет состоять из шести серий. Режиссером выступил Динар Гарипов («Территория 2»). В каст также вошли Елизавета Кононова, Максим Коновалов, Назар Сафонов, Вера Кинчева и др.

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