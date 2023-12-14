Дмитрий Колдун рассказал о встрече с президентом Лукашенко после «Евровидения»

Певец Дмитрий Колдун в разговоре с NEWS.ru рассказал, как встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после своего участия в «Евровидении».

«Да, у нас была встреча официальная. Я в числе прочих отличившихся в определенных областях был приглашен на прием. Меня поздравили. Было приятно», — вспомнил Колдун.

При этом музыкант опроверг слух о том, что его якобы официальным указом объявили национальным героем Белоруссии. Колдун заверил, что ничего о таком указе не слышал.

Белорусский артист выступал на «Евровидении» в 2007 году. Колдун спел трек Work Your Magic, который ему подарил коллега Филипп Киркоров.

В конце ноября музыкант напомнил, что ему удалось занять шестое место на «Евровидении» под руководством продюсера Виктора Дробыша и певца Филиппа Киркорова. Однако, по словам Колдуна, после такого успеха его принудили работать с другими людьми. Еще после «Фабрики звезд» певец испытывал финансовые трудности. Киркоров помогал юному артисту и дарил свою одежду, предлагая брать ее на вес.

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