Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дмитрий Колдун рассказал о встрече с президентом Лукашенко после «Евровидения»

Певец Дмитрий Колдун опроверг слухи о получении звания героя Белоруссии

close
100%
Личный архив Дмитрия Колдуна

Певец Дмитрий Колдун в разговоре с NEWS.ru рассказал, как встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после своего участия в «Евровидении».

«Да, у нас была встреча официальная. Я в числе прочих отличившихся в определенных областях был приглашен на прием. Меня поздравили. Было приятно», — вспомнил Колдун.

При этом музыкант опроверг слух о том, что его якобы официальным указом объявили национальным героем Белоруссии. Колдун заверил, что ничего о таком указе не слышал.

Белорусский артист выступал на «Евровидении» в 2007 году. Колдун спел трек Work Your Magic, который ему подарил коллега Филипп Киркоров.

В конце ноября музыкант напомнил, что ему удалось занять шестое место на «Евровидении» под руководством продюсера Виктора Дробыша и певца Филиппа Киркорова. Однако, по словам Колдуна, после такого успеха его принудили работать с другими людьми. Еще после «Фабрики звезд» певец испытывал финансовые трудности. Киркоров помогал юному артисту и дарил свою одежду, предлагая брать ее на вес.

Ранее Сергей Лазарев публично оскорбил Тодоренко и Киркорова.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами