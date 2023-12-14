Дочь Канье Уэста придумала себе рэперское имя

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Дочь рэпера Канье Уэста и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян Норт придумала себе рэперское имя. Об этом сообщает издание Page Six.

10-летняя Норт взяла себе сценический псевдоним Miss Miss Westie. Его она представила во время совместного выступления отца с Ty Dolla $ign на вечеринке под открытым небом в Майами.

Псевдоним упоминается в треке, который войдет в новый альбом Канье Уэста Vultures.

«Ваша лучшая подружка Miss Miss Westie», — спела она вместе с отцом.

На днях Ким Кардашьян станцевала с дочерью под песню Канье Уэста. Видео они сняли по случаю Дня благодарения. Кардашьян позировала в легинсах и лифе от купальника, а Норт Уэст — шортах, объемной футболке, носках и кедах.

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