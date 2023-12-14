Юрий Лоза о Ксении Собчак: «Кто такая? Ну дочка чья-то»

Певец Юрий Лоза в беседе с aif.ru прокомментировал пост журналистки Ксении Собчак, в котором она высказалась о петиции с обращением к Алле Пугачевой.

«Пугачева — бывшая певица. Ну зачем мы будем сейчас обсуждать бывших певиц? <...> Для артиста самое страшное — забвение. Зачем вы носитесь еще и с этой Собчак, зачем она вам нужна? Кто такая Собчак? Ну дочка чья-то», — возмутился певец.

Лоза добавил, что его не интересует ни мнение Собчак, ни Пугачевой.

12 декабря сообщалось, что на сайте change.org появилась петиция, в которой певицу Аллу Пугачеву просят выступить в Новый год перед российской публикой.

Позднее Собчак заявила в Telegram-канале, что в нынешнее время петиция «выглядит как выражение гражданской позиции».

«В общем воспринимать эту петицию можно как шутку, а можно — как план. Если запишет, мы в редакции послушаем», — отметила журналистка.

11 ноября Пугачева обратилась к своим критикам, назвав их «завистниками и клеветниками». Она пояснила, что именно про них шла речь в ее прошлогоднем посте о «рабах и холопах», а не про народ РФ, который стал «заложником» сложившейся ситуации.

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