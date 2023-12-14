Собчак и Тимати помирились: «Миру — мир, рэпу — рэп»

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Telegram-канале совместное видео с рэпером Тимати, отметив, что звезды больше не состоят в конфликте.

«С Тимати у меня связаны теплые воспоминания юности. А они сильнее каких-то дурацких обид. <...> Круто, что мы давно все выяснили. Миру — мир, рэпу — рэп!» — написала телеведущая.

Собчак пояснила, что Тимати искренне обижался на нее из-за шутки. Тогда она, будучи ведущей на одной из музыкальных премий, высмеяла возлюбленную рэпера Анастасию Решетову. Через несколько дней рэпер осудил организаторов мероприятия и отметил беспардонность Собчак.

Сейчас журналистка объяснила Тимати, что ее шутка не имела никакого злого умысла. Она пояснила, что ей нравится подкалывать людей.

«Вся западная культура на этом стояла и стоит. У нас не очень приживается, но я не унываю», — отметила она.

Недавно Собчак заявила о необходимости сплетен. Собчак уточнила, что считает неправильным сплетничать публично, но есть исключения.

«На кухне с подружкой иногда просто необходимо», — заключила журналистка.

Ранее любовник Королевой слил номер Айзы, чтобы насолить Гуфу.