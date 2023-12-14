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Адвокат Успенской рассказал о ее реакции на иск Киркорова на 10 млн рублей

Адвокат Сенина: Успенская не придала значения информации об иске Киркорова

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Любовь Успенская спокойно восприняла сообщение о том, что исполнитель Филипп Киркоров подал на нее иск на 10 млн рублей. Эту информацию она восприняла как «малозначительную», рассказала ее личный адвокат Елена Сенина телеканалу «360».

«Любовь Успенская восприняла информацию об этом иске с присущим ей чувством собственного достоинства, как малозначительную для нее информацию», — заявила Сенина, добавив, что у артистки сейчас много творческих планов в связи с предстоящим юбилейным концертом.

Также адвокат певицы добавила, что Успенская вносит вклад в помощь стране в спецоперации, в том числе – записывает патриотические песни. Именно это, по словам Сениной, певица сейчас считает приоритетным.

Напомним, Киркоров подал иск о защите чести и достоинства против Успенской на 10 млн рублей. причиной стали слова певицы об исполнителе в интервью Алене Жигаловой. В частности, она назвала Киркорова женоненавистником.

Ранее Киркоров послал журналистку после вопросов о новой пластической операции.

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