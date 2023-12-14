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Российские певцы вернулись в хит-парады постсоветских стран

РБК: песни российских музыкантов вернулись в чарты постсоветских стран

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Варвара Гертье/РИА Новости

Российские музыканты начали возвращать былую популярность в странах постсоветского пространства после резкого спада в 2022 году. Об этом сообщило РБК, которое проанализировало ежесуточные рейтинги сервиса Apple Music.

По данным издания, в декабре 2023-го в Белоруссии из десятки самых прослушиваемых песен сервиса российскими оказались девять, в Молдавии в десятку попали восемь исполнителей из РФ, в Армении и Таджикистане — по семь, в Литве — два, на Украине — три, а в Казахстане — пять.

Для сравнения, в прошлом году российские музыканты вообще не присутствовали в литовском топ-10, занимали всего лишь одну строчку и в казахстанском, и в украинском хит-парадах.

По мнению главы агентства InterMedia Евгения Сафронова, постепенное возвращение российской музыки в топы связано со спадом политизации культуры. По его словам, хотя в 2022-м сдвиги в настроениях обществ стран Европы и постсоветского пространства казались тектоническими, сейчас население успокоилось и «вернулось к традиционным трендам».

Еще одним фактором, способствовавшим популяризации российской музыки, издание называет успех сериала «Слово пацана», главной темой которого является трек «Пыяла» группы «Аигел». Именно он сейчас занимает верхние строчки чартов постсоветских стран.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге отменили концерт группы Shortparis.

Ранее звезда «Слова пацана» Иван Янковский назвал чушпанами тех, кто слил в сеть последние эпизоды сериала.

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