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Вышел трейлер комедии «Успешный» с Владимиром Сычевым и Ольгой Медынич

Сериал «Успешный» с Владимиром Сычевым выйдет 1 января

Сериал «Успешный» выйдет 1 января на платформе KION. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители онлайн-кинотеатра.

Сериал рассказывает о неудачнике Саше, который пытается выдать себя за матерого бизнес-тренера. В один день герою улыбнулась удача — его пригласили провести мастер-класс для топ-менеджеров компании «Калзолото». Но довольно быстро выясняется, что его позвали совсем с иной целью — на примере инфошарлатана генеральный директор фирмы, миллиардер Олег Калугин показывает своим подчиненным бессмысленность индустрии коучинга и запрещает им отправлять сотрудников компании на обучение к подобным проходимцам.

Однако в итоге бизнесмен проникается образом позитивного Саши и нанимает его персональным тренером личностного роста.

Режиссер сценарист — Илья Куликов. В ролях — Артем Сучков, Владимир Сычев, Ольга Медынич, Александра Власова, Влад Коноплев.

«Честно скажу, мне давно очень хотелось с Ильей (Куликовым) поработать. В итоге получил колоссальное удовольствие от профессионализма, от подхода. Уверен, что проект получится качественным, не оставляющим равнодушными зрителей, и сам с нетерпением жду премьеру», — заявил исполнитель роли Олега Калугина Владимир Сычев.

Ранее Владимир Сычев рассказал о жизни за границей.

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