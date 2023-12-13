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Скончалась вдова писателя Синявского Мария Розанова

Публицист, вдова писателя Синявского Мария Розанова умерла в возрасте 93 лет

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Алексей Бойцов/РИА Новости

Не стало публициста, вдовы писателя Андрея Синявского Марии Розановой. Об этом сообщил писатель Дмитрий Быков (признан в РФ СМИ-иноагентом), передает РБК.

Причина кончины публициста не приводятся. Розановой было 93 года, она проживала в Париже.

Литератор родилась в Витебске, закончила факультет искусствоведения Московского государственного университета. После этого Розанова была экскурсоводом, преподавателем в студии во ВГИКе, студии театра Моссовета и Абрамцевском художественном училище. В августе 1973 года Розанова вместе с супругом уехала во Францию.

Также 13 декабря сообщалось о смерти генерального директора Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимира Гронского, ему было 70 лет. Гронский занимал должность гендиректора Российской национальной библиотеки с 2021 года.

13 декабря стало известно, что основатель петербургского издания «Фонтанка», журналист и писатель Андрей Константинов скончался в возрасте 60 лет.

Ранее умер главный редактор издательства «Молодая Гвардия».

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