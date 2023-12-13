Скончалась вдова писателя Синявского Мария Розанова

Не стало публициста, вдовы писателя Андрея Синявского Марии Розановой. Об этом сообщил писатель Дмитрий Быков (признан в РФ СМИ-иноагентом), передает РБК.

Причина кончины публициста не приводятся. Розановой было 93 года, она проживала в Париже.

Литератор родилась в Витебске, закончила факультет искусствоведения Московского государственного университета. После этого Розанова была экскурсоводом, преподавателем в студии во ВГИКе, студии театра Моссовета и Абрамцевском художественном училище. В августе 1973 года Розанова вместе с супругом уехала во Францию.

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