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«Я не накрашен»: Гуф вышел в прямой эфир за день до московского концерта

Рэпер Гуф пообещал выступить на концерте в Москве вместе с Бастой

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Владимир/РИА Новости

Рэпер Гуф вышел в прямой эфир в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и сообщил, что его концерт в Москве 14 декабря все-таки состоится несмотря на слухи об отмене.

«Концерт состоится завтра, пока еще не упекли меня никуда, ни в какую дурку. Не буду показывать себя, потому что пока я еще не накрашен, не готов», — пошутил Гуф.

При этом он уточнил, что на концерт придет его давний товарищ и коллега Баста. Гуф пообещал исполнить свои лучшие хиты, а также презентовать новый альбом «Запретное место». По словам рэпера, многие сдали билеты на концерт, так как думали, что его отменят.

«Голос пропал куда-то, но еще есть сутки, чтобы его восстановить! Ребята, дерзайте... потому что многие за последний месяц сдали билеты, думая, что я... в край и не поеду никуда», — пожаловался Гуф.

29 ноября рэпер Гуф опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к бывшей жене, модели и блогерше Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой Королева проживала с дочерью Тиной на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. Рэпер заявлял, что лично оплатил проживание экс-супруги, но сама модель это опровергла.

Ранее Киркоров подал на Успенскую в суд из-за слов о женоненавистничестве.

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