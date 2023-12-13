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Звезда фильма «Курьер» засудил универмаг на 150 тысяч рублей

Актер Федор Дунаевский взыскал с универмага 150 тысяч рублей через суд

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Пресс-служба телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция»

Актер Федор Дунаевский взыскал с универмага 150 тысяч рублей через суд. Об этом сообщает mk.ru.

Дунаевский подал иск против универмага из-за продажи футболок с героями фильма «Курьер». На одежде были изображен герой Дунаевского Иван Мирошников, который отдавал своему другу пальто. Артист требовал взыскать с магазина полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, почтовых расходов, расходов по оплате государственной пошлины.

По данным издания, в суде представитель универмага настаивал на том, что исключительное право на использование кадров и цитат из фильмов принадлежит Госфильмофонду, а не Дунаевскому, поэтому требовать компенсации за продажу футболки со своим изображением он не может. Суд частично удовлетворил иск актера. С универмага взыскали 150 тысяч рублей.

В декабре 2022 года стало известно, что Дунаевский разводится со своей женой Ириной. По словам знакомой семьи Юлии, пара рассталась из-за измен Ирины с массажистом. Дунаевский намерен судиться с супругой, чтобы забрать у нее сына Стефана и дочь Нину.

Ранее Киркоров подал на Успенскую в суд из-за слов о женоненавистничестве.

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