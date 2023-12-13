Солист The Hatters пожаловался, что Шнуров сломал ему жизнь своими песнями

Солист группы The Hatters Юрий Музыченко в беседе с «Пятым каналом» пожаловался, что Сергей Шнуров взрастил в нем любовь к спиртному.

«Шнуров? Жизнь мне на фиг поломал! Он поколению жизнь поломал. Он во всех песнях пел, что алкоголик волосат, угрюм, вонюч… Ну да, я бухой, и что? Вот весь подростковый возраст — ну и что? Зараза! Он же вложил в меня это», — пошутил Музыченко.

При этом музыкант отметил, что сценический образ многих рокеров, которые дебоширят и устраивают скандальные выходки на сцене, не всегда соответствует реальному характеру артиста. В качестве примера Музыченко привел актеров, которые со сцены рассказывают зрителям истории и передают характеры. Но при этом сам артист вовсе не обязан вести себя в реальной жизни так, как его персонаж.

«Ну, смотрите, актеры, когда на сцене в театре умирают — они же не умирают по-настоящему. Так же и певцы на сцене рассказывают истории не чтобы напиться или умереть от любви. А чтобы напомнить всем, что можно напиться и умереть от любви», — уточнил певец.

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