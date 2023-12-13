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В России оценили идею включать исторические справки в криминальное кино

Эксперт по воспитанию Петушков: исторические справки нужны в кино о криминале

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Depositphotos

Идея обязать создателей фильмов и сериалов, сюжеты которых затрагивают тему возникновения организованной преступности, включать в них исторические справки о тех событиях и их последствиях является правильной. Такое мнение в беседе с RuNews24 высказал председатель ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодежных и детских объединений России», член комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Григорий Петушков.

«Это как раз очень правильно и здорово. Я поддерживаю. Дети, подростки, взрослые смотрят какие-то вещи, что-то им нравится, они равняются на это и независимо от того, правдивое это кино или нет, они начинают это повторять», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, кинокартины, основанные на реальных событиях, действительно должны включать в себя правдивую информацию о тех временах. Однако для включения в них исторической справки необязательно принимать закон, уверен Петушков.

С инициативой включать в криминальное кино исторические справки накануне выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, демонстрировать зрителям такие справки нужно в самом начале картины. Соответствующее предложение он направил главе Минкульта Ольге Любимовой.

Ранее россияне выступили против запрета сериала «Слово пацана».

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