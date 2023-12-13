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Умер звезда сериала «Доктор Хаус»

Звезда сериалов «Доктор Хаус» и «Бруклин 9-9» Андре Брауэр умер после болезни

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Joseph Marzullo/IMAGO/Global Look Press

Умер актер из популярного американского сериала «Доктор Хаус» Андре Брауэр. Об этом сообщает Variety.

Актера не стало на 62-м году жизни. Причиной смерти называется «скоротечная болезнь».

В «Докторе Хаусе» Брауэр играл психиатра Деррила Нолана.

Андре Брауэр родился в Чикаго в 1962 голу, он окончил Стэнфордский университет, затем поступил в Джульярдскую школу на драматическое отделение. Его первой ролью на экране стала роль солдата Союза в фильме «Слава», где он сыграл Томаса Сирлза.

Артист является двукратным обладателем Эмми, он получил награды за роль детектива Фрэнка Пемблтона в сериале «Убийство: жизнь на улице» (1993-1999 гг.) и роль главного преступника Ника Атуотера в сериале «Вор» (2006 год). Также он снимался в популярном проекте «Бруклин 9-9» (2013-2021 гг.).

На прошлой неделе стало известно о смерти американского актера, звезды фильмов «История любви», «Бумажная луна» и «Барри Линдон» Райана О'Нила. Причина смерти не уточнялась, однако в 2012 году актеру диагностировали рак простаты.

Ранее умер еще один вступивший в ВСУ актер из «Возвращения Мухтара».

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