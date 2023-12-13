Бывший муж Татьяны Булановой женится на новой избраннице

Бывший футболист сборной России и экс-супруг певицы Татьяны Булановой Владислав Радимов рассекретил помолвку в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я сдался!» — написал спортсмен.

Он приложил к посту фотографию руки женщины, на которое надето помолвочное кольцо. При этом издание «СтарХит» отмечает, что о своих отношениях Радимов рассказал только летом 2023 года — он опубликовал в соцсетях снимок с незнакомкой с подписью: «Моя». Вскоре выяснилось, что новой избранницей экс-футболиста стала 42-летняя Анастасия Кулешова.

В программе «Судьба человека» Татьяна Буланова пожелала здоровья и счастья бывшему супругу. Первым мужем Булановой был звукорежиссер Николай Тагрин, от которого она родила сына. 30-летний Александр живет в Санкт-Петербурге вместе с невестой Ксенией и работает в ресторанном бизнесе. Вторым мужем звезды стал футболист Владислав Радимов, с которым она вместе растит 16-летнего Никиту.

В 2023 году артистка вновь вышла замуж, ее избранником стал теннисист Валерий Руднев. Исполнительница рассказывала, что все расходы по организации свадьбы на себя взял возлюбленный.

Ранее стало известно, сколько жена Алексея Чадова потратила на свадебное платье.