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Самойлова рассказала, что подарит Джигану на годовщину свадьбы

Блогерша Самойлова призналась, что скромно проведет годовщину свадьбы с Джиганом

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Кадр из прямой трансляции/Оксана Самойлова/VK

Блогерша Оксана Самойлова призналась в беседе с Super.ru, что не будет ничего дарить своему супругу Джигану на годовщину свадьбы.

«Решили, что просто пойдем поужинаем в ресторан с родителями. Договорились ничего друг другу не дарить, потому что впереди Новый год, потом 14 февраля, 8 Марта и так далее. Так что в этом году все скромно, по-домашнему, в кругу семьи», — заявила она.

Самойлова добавила, что перед праздниками в их семье принято играть в «Камень, ножницы, бумага» — таким образом пара решает, кто будет отвечать за организацию предстоящих мероприятий. На этот раз женщина проиграла, поэтому ей пришлось придумывать активности на первую годовщину.

При этом, отмечает Super.ru, рэпер все же преподнес супруге подарок, несмотря на договоренности. Он подарил ей букет синих роз, а сын пары Давид зачитал матери стихотворение.

Торжество Джигана и Самойловой состоялось 12 декабря 2022 года, хотя пара расписалась еще 10 лет назад. У Джигана и Самойловой четверо детей: 12-летняя Ариела, 8-летняя Лея, 6-летняя Майя и 3-летний Давид.

В начале 2023 года появились слухи о разладе в семье — Джиган перестал появляться на совместных кадрах в блоге жены, после этого рэпер вышел на связь и заявил, что на время съехал из дома ради записи нового альбома

Ранее Погребняк усомнилась в искренности Давы в вопросе возвращения Бузовой.

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