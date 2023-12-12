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ЮрКисс назвал имя самого неприятного человека в шоу-бизнесе

Певец ЮрКисс заявил, что ему неприятен рэпер Егор Крид

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Певец ЮрКисс (настоящее имя — Юрий Киселев) рассказал в беседе с YouTube-блогером Амираном Сардаровым, кого считает самым неприятным человеком в шоу-бизнесе.

«Неприятно, когда тобой пользуются. К сожалению, среди людей в шоу-бизнесе, среди артистов много тех, которым только дай возможность сесть на шею. <...> Ты хочешь имя? Окей, человек из шоу-бизнеса, который мне неприятен, это Егор Крид, твой близкий друг», — признался Киселев.

При этом самого себя ЮрКисс назвал добродушным человеком, который всегда рад помочь.

«Некоторые это ценят, а некоторые — нет. Вот это неприятно», — посетовал исполнитель.

Киселев добавил, что у него есть все основания высказываться подобным образом о рэпере Егоре Криде, так как они раньше дружили с исполнителем. Деталей ссоры ЮрКисс раскрывать не стал.

В той же беседе Киселев признался, что у него на данный момент нет девушки, хотя недавно певица Люся Чеботина спровоцировала слухи о возобновлении отношений с артистом. Она заявила, что кому-то нужны слухи о ее разрыве с ЮрКиссом.

Ранее Чеботина заявила, что против нее организовали травлю.

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