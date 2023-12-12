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В сеть слили черновой монтаж последних серий «Слова пацана»

Актер Янковский назвал чушпанами тех, кто выложил последние серии «Слова пацана»

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В сеть утекли рабочие версии последних серий сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

«Кто слил, тот чушпан», — прокомментировал произошедшее звезда шоу Иван Янковский.

Издание подчеркивает, в слитых эпизодах отсутствует цветокоррекция, финальная переозвучка и основная часть музыкального сопровождения. Монтаж серий, согласно водяным знакам, был сделан в конце октября. Последние серии должны появится на видеосервисах 14 и 21 декабря.

Недавно сообщалось, что печатный тираж книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х», по которой был снят сериал Жоры Крыжовникова, раскупили в книжных магазинах и на маркетплейсах в России.

11 декабря Роскомнадзор не выявил нарушений законодательства в «Слове пацана». В РКН на сериал жаловалась омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

По ее мнению, проект нижегородского режиссера Жоры Крыжовникова «романтизирует бандитизм» и формирует у молодежи «ложные представления о криминальном мире».

Ранее звезда «Жуков» вспомнил, как ему назначили «стрелку» из-за фильма.

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